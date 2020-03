Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 23 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Enfer et damnation

DOOM Eternal DOOM Eternal (Pre-Purchase) Borderlands 3 Borderlands 3 DOOM Eternal Deluxe Edition (Pre-Purchase) Stellaris: Federations DOOM Eternal Deluxe Edition Grand Theft Auto V Monster Hunter World: Iceborne Ori and the Will of the Wisps

Doom est éternel. Le jeu place carrément quatre éditions dans le top des ventes de jeux vidéo sur Steam de la semaine dernière. Vous aimez l'ultra-violence, les démons et les FPS. Vous êtes bien tombés alors.Pour le reste, les joueurs s'en remettent aux diverses offres promotionnelles. Notez qu'Ori and the Will of the Wisps n'a pas la place qu'il mérite.Allez, faites un effort.