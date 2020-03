- DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition est sorti

Publié le Lundi 23 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Colin, comme le poisson

DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition vient de sortir sur PC, Xbox One et PS4. Pour rappel, cette édition comprend le jeu de base mais aussi les saisons 1 à 4, qui incluent 24 nouvelles voitures et 12 pistes additionnelles, ainsi que du nouveau contenu.Cette nouvelle édition ajoute le contenu bonus Colin McRae « Flat Out » avec les circuits de Perth et Kinross en Ecosse, 12 nouvelles pistes, la SUBARU Impreza S4 Rally et la SUBARU Legacy RS, et 40 scénarios qui retracent la carrière de Colin McRae de 1984 à 2006.Au total, cette édition comprendra donc de 81 voitures et 26 pistes.Vous pouvez y aller, c'est du tout bon.