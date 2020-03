Sekiro dévoile ses secrets chez Third Edition

Publié le Dimanche 22 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

From Software décortiqué

Sekiro : La seconde vie des Souls

(272 pages, 24,90 €)



Description de l'ouvrage

Peu de séries de jeux vidéo peuvent se targuer d’avoir autant marqué les années 2010 que celle des Souls. Ce succès épatant et inattendu, le studio FromSoftware le doit principalement au talent du désormais célèbre Hidetaka Miyazaki, dont la vision radicale du jeu vidéo a su rapidement charmer et convaincre. En mai 2014, le réalisateur a été promu président de FromSoftware. Alors qu’il aurait pu continuer à concevoir des Souls ad vitam æternam, il a préféré favoriser le développement de nouvelles franchises. Le premier véritable représentant de cette nouvelle ère est Sekiro : Shadows Die Twice, un jeu d’une richesse inouïe à la cohérence thématique irréprochable.

Cet ouvrage revient dans un premier temps sur les coulisses du développement et s’efforce, par le biais d’une comparaison systématique avec la série des Souls, d’examiner l’évolution de la philosophie ludique de FromSoftware. S’ensuivent une analyse détaillée de l’univers, du scénario et des personnages ainsi qu’une étude des influences artistiques, culturelles et historiques des créateurs. La dernière partie décrypte l’oeuvre sous l’angle de sujets transversaux, de ses thématiques à sa bande-son, en passant par la gestion et l’intérêt de la difficulté dans le jeu vidéo.

Si vous avez du temps à tuer, parce que, par exemple, vous ne pouvez pas sortir pour une raison quelconque, vous pouvez toujours décider de prendre un bouquin et vous instruire. Pourquoi pas sur le jeu Sekiro , un jeu signé From Software et sorti il y a tout juste un an. Third Editions vous propose de découvrir l'histoire du jeu, sa création, ses personnages, ses influences, au sein d'un studio qui a su marquer de son empreinte les années 2010 avec ses jeux Dark Souls.Le livre existe aussi en version numérique, en eBook, à 11,99 € seulement. Et c'est à découvrir sur le site de Third Editions Toujours dans sa politique d'aller au fond des choses, le livre décortique les intentions des auteurs, toute la philosophie qui tourne non seulement autour de la création du jeu, mais aussi dans l'univers présent dans le jeu. L'auteur décortique le système, le level design, l'univers, les thématiques abordées, mais aussi la musique. Vous allez découvrir pas mal d'infos, pas mal de secrets sur ce jeu et sur le studio From Software, notamment sur sa manière de travailler et d'aborder les projets.Toujours présenté sans image (problèmes de droits), l'ouvrage n'en est pas moins très intéressant pour tous les fans du titre ou de From Software.