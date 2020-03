- Musique : Les incontournables de la semaine

Publié le Dimanche 22 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On en a tellement besoin...

Pour notre plus grande douleur auditive, voire même une certaine gène anale, à se rendre compte que diarrhée et musique sont parfois intimement liées quand on entend de telles merdes, le top des singles en France est une nouvelle fois extrpêmement représentative de la dégénérescence de cette nouvelle génération sacrifiée sur l'autel de l'autotune.Ninho cartonne en ce moment, et si ça ne vous dit rien, épargnez-vous l'écoute tellement c'est vomitif. Ajoutez du Naps (feat Ninho), du Dadju, du Gradur, du Booba, Maes, Heuss l'enfoiée, 4Keus feat Niska ou encore Gambi, et vous aurez grosso modo des morceaux issus d'une même gastro musicale sortie d'un même trou du cul tant ça se ressemble dans la médiocrité.Heureusement, de vrais artistes continuent de composer. Et comme il est difficile de les entendre dans cette marée nauséabonde de médiocrité, on vous les fait découvrir.C'est l'heure d'écouter, enfin, de la bonne musique.Cette semaine, on ouvre avec notre coup de coeur : Baron.e. Ce groupe français très typé Années 80 nous fait penser à Eli & Jacno. C'est frais, fun, entraînant, bref, ça tourne en boucle sur nos platines virtuelles actuellement. Leur EP, "Jeunesse dorée", vient de sortir. Ne passez pas à côté.Auteur-compositeur américain, Joseph Martone s'inspire de Nick Cave ou Sergio Leone pour ses ambiances. C'est une réussite et ça donne envie de se balader en santiags, avec un ceinturon et un colt au côté. Planant et enivrant à la fois. Son album, Honey Birds, vient de sortir.Tessa Dixon vient de sortir Genesis, un album sublime, à découvrir de toute urgence. Une voix puissante, un univers bien à elle... ce premier essai est une vraie réussite. Entre pop alternative et électro, ça se dévore sans modération.Leader du groupe The Klaxons, James Righton sort son premier album solo, "The Performer". Et même si, par pure jalousie parce que c'est quand même le mari de Keira Knightley, on aimerait en dire du mal, et bien c'est un très bon album. On retrouve un peu de Roxy Music, un peu de R.E.M. dedans, et divers autres influences pour un résultat au final très agréable. A découvrir.Envie de rock ? Alors c'est Caesaria qu'il vous faut. Ce groupe français vient de sortir son premier album, "Connection Loss". Ça a un petit goût de "on s'en branle, on fait ce qu'on veut, on est là pour en profiter" qui fait du bien en ce moment... Montez le son, ça le vaut.On poursuit dans le rock avec Nothing But Thieves qui revient avec un troisième album. Le tout premier single qui en est tiré s'intitule "Is Everybody Going Crazy?" et mérite largement l'écoute.Allez, on revient à la chanson française avec Julien Belliard, dont le premier single "L'autre hémisphère" s'écoute avec un plaisir non feint. Un petit côté folk, un refrain qui donne envie de bouger les épaules et la tête devant son écran... c'est frais, sympa et bourré de talent.Et on terminera sur un morceau à la fois planant et rythmé, un petit bijou signé The Slow Show, intitulé "Mountbatten", qui soit dit en passant n'est pas sur leur album. Idéal pour clore cette rubrique, non ?