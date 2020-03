- American Motorcycle Simulator : Devenez un biker !

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

On the road again !

Pour préparer votre retraite de biket aux USA, à arpenter les longues routes américaines, au soleil couchant, la Harley entre les jambes... le jeu American Motorcycle Simulator est fait pour vous.Vous allez traverser différents Etats des USA, rouler sur la célèbre Route 66, soit 2446 miles de Chicago à Los Angeles... et surtout pouvoir visiter quelques 30 motels, bars ou clubs de strip-tease, plus de 50 stations essences et jouer à différents mini-jeux tels que le billard, le poker ou les fléchettes.Vous devrez aussi entretenir, voire réparer votre moto.Le jeu est prévu pour la première moitié de 2021.