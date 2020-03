- The Signifier : Surréalisme et jeu vidéo

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Dans ta tête...

Développé par Playmestudio et édité par Raw Fury, le jeu The Signifier se présente comme "une aventure tech-noire mystérieuse " et "un jeu vidéo surréaliste".Prévu pour sortir cet été sur PC, via Steam , le jeu est un jeu d'aventure en vue subjective dans lequel vous incarnez le rôle de Frederick Russell, un expert en Intelligence Artificielle et en psychologie. Vous êtes le créateur du Dreamwalker, une nouvelle technologie qui permet d'explorer les souvenirs et les sensations enregistrées dans la mémoire et dans le subconscient des personnes. Lorsque la vice-présidente de la plus grande entreprise technologique du monde est retrouvée morte dans son appartement, vous êtes engagé pour explorer sa mémoire...