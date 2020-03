(TEST) Dead or School (PC, PS4, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 19 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ecolière japonaise, zombies libidineux, et grenouilles enflammées ?

Spécialiste de l'amour à la nippone, notre nouvel ami Riwan a connu de multiples expériences qui se sont toutes terminées de la même façon. C'est-à-dire mal.Il a commencé en obligeant sa première copine à s'étendre nue devant lui pendant qu'il mangeait des suhis sur son corps en regardant du football. Elle l'a quitté le jour où le match est allé jusqu'aux tirs au but et que, laissé trop longtemps à 37°C, le poisson a tourné.Sa deuxième petite amie s'est lassée d'être obligée de s'habiller en écolière et de pousser des petits "hi hi hi" ou même des "Kawaï" à chacun de leurs ébats.Enfin, la dernière n'a pas supporté de devoir enfiler quotidiennement un costume de monstre à tentacules et d'être forcée à baver (si possible avec du colorant dans la bouche) lors de leurs corps-à-corps.Bref, des écolières sexy, des monstres... c'est lui qui a testé Dead or School. Normal.