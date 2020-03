PS5 : Les caractéristiques techniques

Publié le Jeudi 19 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Décevante ?

PlayStation 5 CPU : Zen 2 8 cœurs à 3,5 GHz

GPU : RDNA 2 36 CUs à 2,23 GHz (soit 10,28 téraflops)

Mémoire vive : 16 Go GDDR6 / 256-bits

Bande passante de la mémoire : 448 Go/s

Stockage interne : SSD 825 Go (extensible avec des SSD NVMe certifiés par Sony)

Entrée et sortie par seconde : 5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé)

Lecteur : Blu-ray 4K UHD Xbox Series X CPU : Zen 2 8 cœurs à 3,8 GHz

GPU : RDNA 2 52 CUs à 1,82 GHz (soit 12,16 téraflops)

Mémoire vive : 16 Go GDDR6 / 320-bits

Bande passante de la mémoire : 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s

Stockage interne : SSD 1 To (extensible avec des SSD NVMe 1 To de Microsoft)

Entrée et sortie par seconde : 2,4 Go/s (direct), 4,8 Go/s (compressé)

Lecteur : Blu-ray 4K UHD

Sony a dévoilé les caractéristiques techniques de la PS5. Rien de bien excitant au demeurant. On sait désormais qu'elle sera moins puissante que la Xbox One, même si l'accès à son disque dur sera plus rapide (cela dit, à ce niveau-là, c'est juste un détail).Processeur Zen 2 8 coeurs à 3,5 GHz, carte vidéo 36 coeurs à 2,23 GHz, SSD de 825 Go (c'est peu, mais la PS5 acceptera n'importe quel SSD NVMe certifié par Sony)... et un lecteur Blu-ray 4K (enfin !).Bref. Dans les deux cas, la puissance des deux consoles sera grosso modo comparable. A ce niveau, on ne va pas chipoter.Notez enfin que la PS5 ne sera compatible qu'avec une centaine de jeux PS4, à savoir les plus "joués".