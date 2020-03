(TEST) Stela (PC, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Joli mais court

Sorti en fin d'année dernière sur Xbox One, Stela vient de débarquer sur PC et Nintendo Switch. Ce jeu de plateformes à ambiance, que l'on appelle désormais "cinematic platformer" parce que ça sonne bien, même si moi j'aurais préféré "ambient platformer" mais bon, ce n'est pas moi qui décide, donc tant pis, ce jeu de plateformes à ambiance, disais-je, est inspiré des désormais classiques Limbo et Inside, du studio PlayDead.Mais n'est pas PlayDead qui veut.Même si Stela vaut quand même le coup d'oeil.