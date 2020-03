New World : le nouveau MMO part au combat

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

WoW a du souci à se faire ?

New World, le nouveau MMO développé par Amazon Games, vient de publier une nouvelle vidéo dévoilant son système de combats et l'évolution des armes.On vous le rappelle. le jeu est prévu pour cette année. La bêta fermée est toujours prévue pour avril et sera réservée aux joueurs qui ont précommandé le jeu.Ce MMO proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille. Il se déroule dans le monde d'Aeternum, très ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes.En tout cas, les vidéos dévoilées jusqu'alors sont alléchantes.