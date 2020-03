Succubus : Du sexe et des démons

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quand je mourrai, je veux aller là-bas

On vous le rappelle, Succubus est un spin-off du jeu Agony, sorti en 2018 et qui vous plongeait dans un univers mi-horreur, mi-sexe, mi-démon. Ça fait trois mi, je suis d'accord, mais je fais ce que je veux, c'est ma news.Si Agony était très alléchant sur la papier (et dans les trailers), sa réalisation finale a été particulièrement décevante. On attend donc bien plus de ce Succubus, en espérant que les développeurs auront appris de leurs erreurs.Le jeu est signé Madmind Studio et se se déroule intégralement en enfer. Vous y revivrez les évènements qui se sont déroulés dans Agony, mais d'un point de vue différent : celui de Vydija, un démon qui aime blesser et mutiler ses victimes. Vydija est une succube. Et son péché mignon, c'est la luxure, bien entendu... Mi-FPS, mi-violence, mi-sanglant... ça va en faire, des mi.Sortie prévue dans le courant de l'année.