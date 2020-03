Story Of Seasons : Friends Of Mineral Town en boîte pour juillet

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Si tout va bien...

Marvelous Europe Limited et Just For Games sortiront le 15 juillet prochain le jeu Story of Seasons : Friends of Mineral Town, en boîte, sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un remake du jeu sorti il y a plus de 15 ans sur Game Boy Advance.Le jeu de Marvelous Interactive vous met dans la peau d'un jeune homme qui se perds durant un séjour à la campagne avec ses parents. Vous vous retrouverez donc dans un village nommé Mineral Town où vous allez finalement rester et vous adonner à la vie passionnante de fermier. Labourer les champs, planter des légumes, s'occuper des animaux, telles seront les tâches qui vous seront données, en plus de devoir gérer votre vie sociale et sentimentale (et oui, Japon oblige).Ce remake propose donc, en plus de toutes ces activités repensées pour la Nintendo Switch, un passage à la 3D dans un style Chibi, rappelant Animal Crossing, qui ravira les fans de la franchise.