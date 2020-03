(TEST) Ori and the Will of the Wisps (PC, Xbox One)

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu chouette !

Confiné dans son petit appartement avec pour seule compagnie, son chat dont l'activité principale consiste à sauter toutes griffes dehors sur ses jambes ou pisser sur le canapé, Sylvain a besoin de se changer les idées. A défaut de changer de chat.C'est pourquoi on lui a donné à tester Ori and the Will of the Wisps. La nouvelle merveille de Microsoft.Et il vous explique pourquoi, justement, on peut effectivement parler de merveille.On a quand même réussi à dissuader Sylvain, suite à son test, d'adopter une chouette. D'une part parce qu'avec le bol qu'il a, il tomberait sur une chouette psychopathe amatrice de crevage d'oeil à la serre, et d'autre part parce que la cohabitation avec le chat risque d'être difficile.