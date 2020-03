Resident Evil 3 : Raccoon City, la démo gratuite

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La ville des ratons

Capcom sortira jeudi prochain, à 5h sur Xbox One et 18h sur PS4 et PC (Steam), la démo « Resident Evil 3 : Raccoon City ». Elle permettra d’incarner Jill Valentine, en équipe avec Carlos Oliveira et le service de contre-mesure des risques biologiques d'Umbrella (U.B.C.S.). Votre mission sera d'évacuer les civils de la ville. Du moins au début...Il faudra également tenter d'échapper à Nemesis, l'arme biologique dont le but est d'anéantir la population. Et vous au passage. Vous pourrez aussi essayer de récupérer les 20 statuettes M. Charlie disséminée dans Raccoon City.Resident Evil 3 sortira le 3 avril prochain. Il inclura également Resident Evil Resistance, le nouveau mode multijoueur asymétrique 4 contre 1. La bêta de ce mode débutera le 27 mars à 8h sur Xbox One et PlayStation 4, et à 18h pour PC (Steam). Elle durera jusqu'au lancement du jeu le 3 avril.