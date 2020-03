Lust for Darkness revient en version ''soft''

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Les Américains, ces couilles molles...

L'histoire peut faire rire : Lust for Darkness est un jeu inspiré des oeuvres de Zdzisław Beksiński, un artiste dont les tableaux dérangeants ont eux-mêmes été inspirés par les travaux de Lovecraft.Mélange de sexe, de sado-masochisme et d'horreur, le jeu raconte l'histoire de Jonathan Moon. Un jour, il reçoit une lettre de sa femme disparue un an auparavant. Il se rend alors dans un manoir étrange où il assiste à une cérémonie occulte... et SM.Pas forcément très réussi, Lust for Darkness propose toutefois une ambiance originale et fortement dérangeante. A tel point qu'il a été retiré du Nintendo eShop américain, les joueurs ayant été choqués et le jeu interdit aux moins de 21 ans...Il est toujours disponible, par contre, sur le Nintendo eShop européen.Pour ne pas se priver de l'audience US, les développeurs ont toutefois créé une version light, baptisée "Dawn Edition". Moins sexe, moins dérangeante, moins SM, moins horreur... bref, une version "édulcorée".Elle est vendue 12,99 € sur le Nintendo eShop . Les européens auront, en effet, le choix entre les deux versions. Elles restent, toutefois, toutes deux PEGI 18.