Le RPG tactique nippon Langrisser I & II est disponible

Publié le Lundi 16 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Série culte pour la première fois chez nous

Langrisser I et II est une compilation avec des remasters modernisés des jeux respectivement sortis initialement sur Mega Drive en 1991 et 1994.Cette série de Tactical RPG à succès en Asie est relativement passée inaperçue en occident puisqu'elle n'est uniquement sortie chez nous que via un épisode sur mobile.C'est peut-être, donc, l'occasion de la découvrir avec cette compilation qui vient de sortir sur PC, PS4 et Nintendo Switch.La licence, s'inspirant de la fantasy germanique, ainsi que de certains concepts comme le dualisme ou le culte de l'épée, propose un système de combat proche de ce que l'on connaît dans des séries comme Fire Emblem par exemple, et permet des batailles à grande échelle, où le joueur peut contrôler plus de trente unités à la fois.La série se distingue également par ses divisions scénaristiques, dévoilant des pans de l'histoire au fur et à mesure lors d'interactions pendant les combats. De plus, Langrisser II apporte une histoire avec divers embranchements ainsi que des fin multiples où les choix et actions des joueurs influencent le déroulement du scénario.