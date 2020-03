The Foundation, le nouveau DLC de Control

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Attention à la perte...

Gros succès de la fin d'année, Control s'offre un nouveau DLC à partir du 25 mars sur Xbox One et à partir du 26 mars prochain sur PC et PS4. Ce DLC, baptisé "The Foundation", vous plonge dans l'histoire de l'Ancienne Maison. Jesse va devoir se rendre dans les fondations du bâtiment, où une structure appelée "Monolith" a été endommagée. Résultat, une fuite du plan astral est observée. Jesse va devoir trouver le moyen de l'endiguer.Le DLC est proposé à 14,99 € et est inclus dans la version Digital Deluxe du jeu. Il est également inclus dans le Season Pass.Un nouveau DLC, baptisé "Awe", est prévu pour cet été.