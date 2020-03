Rustler : le GTA médiéval s'offre un prologue

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dans ta gueule le ménestrel

Après un Kickstarter réussi, Rustler continue son petit bout de chemin. Sous titré Grand Theft Horse, parce qu'à l'époque, point d'auto, Rustler vous permet d'incarner un voyou hyper violent. Dans un univers médiéval complètement déjanté, vous pouvez vous mettre en quête du Graal, aider un noble à devenir rappeur, ou tout simplement prendre les armes et aller foutre le bordel dans les villages, tout en trainant votre barde personnel pour vous accompagner musicalement.Si le jeu est prévu pour octobre 2020, il sera accessible en prologue un peu avant. Il s'agira, plus qu'une démo, d'un prologue façon épisode supplémentaire, proposé gratuitement, via Steam. Cela permettra d'introduire le personnage de Guy, héros de ce jeu.Ce prologue devrait sortir dans les prochains jours. En théorie.