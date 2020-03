La PS5 et la Xbox Series X repoussées au printemps 2021 ?

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le marché du jeu vidéo tousse aussi

Le Coronavirus se répand à travers le monde et impacte tous les marchés. Tous, sans exception. Et selon les dernières rumeurs, la sortie des nouvelles consoles pourrait aussi être affectée par la pandémie.Même si elles sont prévues dans plusieurs mois, le développement final des consoles pourrait souffrir de plusieurs choses : employés malades (et donc absents), confinement, télétravail... Ce n'est pas tout : les usines de fabrication des pièces, majoritairement situées en Chine, souffrent aussi de cette pandémie. Résultat, les retards s'accumulent et il faudra sans doute décaler dans le temps les différentes sorties.Selon plusieurs de nos informateurs, même si Microsoft et Sony attendent de voir si la contamination va durer dans le temps ou si elle va s'éteindre d'elle-même grâce aux différentes mesures prises par les pays, et si le retard pourra être rattrapé, les deux sociétés s'orienteraient vers un report pour le printemps 2021.Toujours selon les rumeurs, c'est Microsoft qui pourrait en faire l'annonce en premier, Sony préférant attendre le dernier moment.Ces reports ne seront pas les seuls : les développements de jeux vidéo en feront aussi les frais. Ainsi, la grosse période de sorties de fin d'années pourrait être sérieusement chamboulée. Et plusieurs gros titres pourraient être repoussés, là encore, pour une sortie en 2021.