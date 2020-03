Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Comme chaque mardi, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 10ème semaine de l'année 2020.La Nintendo Switch défonce tout, notamment avec l'arrivée du nouveau jeu Pokémon Donjon Mystère.... même si parler de nouveau jeu, c'est un peu exagéré... d'ailleurs, parler de nouveau jeu sur Nintendo Switch ces derniers mois, c'est parler en fait d'un vieux jeu porté sur la console...Le classement remue à peine, avec le retour de Kakarot rapées sur PS4 et Xbox One, le retour de FM20 et RDR2 sur PC, bref...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 2 au 8 mars :