MotoGP 20 : Première vidéo de gameplay

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Pneu manie

MotoGP20 est toujours prévu pour sortir dès le 23 avril sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu reprend la licence MotoGPTM et anticipera la prochaine saison, dans laquelle vous allez incarner un jeune pilote désireux de faire ses preuves dans la catégorie Red Bull MotoGPTM Rookies Cup pour ensuite espérer être sélectionné pour les catégories supérieures.Le jeu proposera un mode carrière mais également un mode Défis Historiques, pour revivre certaines courses cultes et débloquer des pilotes et motos légendaires ainsi qu'un mode éditeur de personnages.Milestone, le développeur du jeu, a publié une première vidéo de gameplay. Les conditions ont été choisies par les fans. Et résultat, c'est une vidéo de Valentino Rossi, sur le circit du Mugello, sur piste humide, qui a été mise en ligne.C'est l'occasion de découvrir la nouvelle physique et les nouveaux comportements des motos, qui laissent, selon les développeurs, présager d'un gameplay plus technique.