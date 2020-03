- Final Fantasy VII Remake : les coulisses de la création

Publié le Mardi 17 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Les dessous des soussous

Final Fantasy VII Remake sortira le 10 avril prochain. Pour préparer cette sortie, Square Enix a publié une vidéo montrant les coulisses de la création de ce remake qui n'en est pas vraiment un puisqu'on vous le rappelle, il ne s'agira pas du jeu complet mais juste de la partie qui se déroule à Midgar. Cette partie sera très largement enrichie (parce que dans le jeu original, ça ne durait que 5 heures).Cette vidéo, qui sera suivie par d'autres, dévoile l'histoire du jeu, ses personnages, ses combats et son action, sa musique et ses visuels.Vous y retrouverez des interventions de Yoshinori Kitase (Producteur), Tetsuya Nomura (Directeur et conception), Kazushige Nojima (Histoire et scénario), Naoki Hamaguchi (Codirecteur – conception de jeu et programmation) et Motomu Toriyama (Codirecteur – conception du scénario).