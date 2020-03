Exit the Gungeon sort sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Par ici la sortie...

Après Enter, Exit. Le nouveau jeu se déroulant dans l'univers Gungeon, baptisé Exit the Gungeon, est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch.Il s'agit effectivement de la suite d'Enter the Gungeon. Le jeu s'offre un gameplay différent. Des dizaines d'armes améliorées, de nouveaux objets, des pièces plus grandes, plus mortelles, un niveau de difficulté supplémentaire, des donjons aléatoires... et même des mini-jeux.On vous prévient tout de suite, vous allez en chier.