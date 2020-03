Fates of Ort, un RPG indé

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fates of Ort est un petit RPG rétro, qui se déroule dans un monde fantasy à base de combats au tour par tour, et de magie... La magie y est très puissante, mais chaque sort grignotte un peu de votre vie. Il faudra que vous pensiez à une stratégie efficace, pour que vos sorts soient le mieux utilisés possible...Comme dans tout bon RPG qui se respecte, vous pourrez récupérer de l'équipement et des objets sur le corps de vos ennemis, tandis que chaque victoire signifiera un gain d'expérience, pour développer vos capacités et compétences.Le jeu est développé par 8 Bit Skull, un studio indépendant, et sortira le 31 mars sur PC, via Steam.