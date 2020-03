SnowRunner : vue d'ensemble

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Evadez-vous !

Suite du très bien accueilli par la critique et les joueurs MudRunner, le jeu SnowRunner est toujours signé Saber Interactive et Focus Home Interactive.Jouable en coop jusqu'à 4,, SnowRunner vous entraîne aux commandes de gros véhicules de transport que vous devrez mener sur des terrains problématiques. Routes et chemins inondés, boueux, enneigés...Le jeu sort le 28 avril sur PC, PS4 et Xbox One. 40 véhicules tirés de marques réelles comme Western Star, Ford, Chevrolet ou Freightliner seront inclus.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, sorte de récapitulatif de ce que vous trouverez dans le jeu.