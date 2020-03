- Assassin’s Creed Odyssey gratuit pour ce week-end

Publié le Mercredi 18 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mouif...

Ubisoft a décidé d'un week-end gratuit sur Assassin's Creed Odyssey. Entre demain et jusqu'au 22 mars, vous pourrez jouer gratuitement au jeu sur PC, Xbox One et PS4.Une initiative sympathique, surtout actuellement... mais qui nous laisse quand même sur notre faim. Un petit Assassin's Creed offert pour supporter le confinement, ça aurait été plus sympa, nan ? D'ailleurs, c'est une réclamation qu'on pourrait faire à plein d'éditeurs... au lieu de se gaver comme des chancres mous grâce au Coronavirus...Bon. On ne boudera quand même pas notre plaisir. Assassin's Creed Odyssey est gratuit du 19 au 22 et le téléchargement peut se faire dès à présent.C'est déjà bien.