The Dark Eye: Book of Heroes, un RPG très prometteur

Publié le Jeudi 19 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Vivement la sortie

On l'attend toujours avec une grande impatience. The Dark Eye: Book of Heroes est tiré de la célèbre franchise de jeux de rôle L'oeil Noir. Et chaque nouvelle vidéo augmente notre envie de mettre la main sur ce RPG très prometteur.Développé par le studio Random Potion et édité par Wild River Games, le jeu vous envoie explorer des donjons et parcourir des régions du monde d'Aventuria. Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle dévoile quelques passages de gameplay.