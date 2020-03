The Riftbreaker : Un hack'n slash SF

Publié le Jeudi 19 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour les Mechs

Dans The Riftbreaker, vous allez être le premier humain à débuter la colonisation de la planète Galatea 37, dans le but de préparer la venue d'habitants.Explorer les lieux, récupérer des ressources, développer votre base, construire de nouveaux bâtiments... vous aurez fort à faire avant d'atteindre le but de votre mission. D'autant que, comme vous vous en doutez, vous n'êtes pas seul sur cette planète. Et que les créatures qui la peuplent sont peu décidée à vous laisser vous y installer.Développé par Exor Studios, les créateurs des jeux Zombie Driver et X-Morph Defense, The Riftbreaker débarque sur PC, via Steam , dans le courant de l'année. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la version alpha