Trials of Mana : la démo jouable est disponible

Publié le Jeudi 19 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un petit bout d'essai ?

Remake HD du troisième opus de la franchise Mana, sorti en 1995, Trials of Mana raconte l'histoire de 6 héros qui partent combattre une invasion de monstres dans leur monde, monstres qui dévorent le pouvoir de la Mana et affaiblit donc la planète.Il est prévu pour le 24 avril 2020 sur PS4, PC et Nintendo Switch.Ce JRPG propose désormais une démo, sur les trois plateformes. L'occasiond e tester le jeu. Notez que la démo comprend le début du jeu et votre sauvegarde pourra donc être réutilisée sur le jeu complet.