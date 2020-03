- Festival des jeux Steam : découvrez plein de jeux indés prometteurs

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Et jouez-y !

Coronavirus oblige, la GDC (Game Developer Conference) a été annulée. A la place, Steam a décidé de lancer son " Festival des jeux Steam - Edition du Printemps " pour permettre aux développeurs de présenter leurs jeux.Ce festival propose des diffusions en direct, durant lesquels les développeurs jouent et commentent leurs jeux, un peu à la mode Twitch.Mieux encore : de nombreuses démos de jeux sont disponibles. On vous conseille Solasta: Crown of the Magister, Röki, Neverinth ou encore Coffee Talk, pour ne citer qu'eux. Même si en fait, il y en a plein d'autres à tester...Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 23 mars !