- Fairy Tail : découvrez l'homme le plus fort

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Gros biceps, petite... euh...

Fairy Tail est un JRPG qui l'histoire de Natsu Dragnir, Lucy Heartfilia ainsi que d’autres membres de la guilde Fairy Tail. Ces héros devront remplir des quêtes qui leur fera croiser des démons, des mages noirs, des dragons et des chats. Parce qu'un chat, c'est sans doute ce qu'il y a de pire comme créature démoniaque dans le monde.Signé Koei Tecmo, le jeu est adapté du manga éponyme signé Hiro Mashima. Fidèle à l'histoire originale (l'auteur participe au développement), Fairy Tail proposera 16 personnages jouables, dont Gildarts, l'homme le plus fort de la guilde. Et c'est lui qui est à l'honneur de la nouvelle vidéo du jeu. Gildarts utilise une magie de destruction pour tout démolir.Le jeu est toujours prévu pour le 25 juin sur Nintendo Switch, PS4 et PC.