- Panzer Corps 2 : les tanks sont de sortie

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quand les allemands faisaient la chenille...

Flashback Games et Slitherine viennent de sortir Panzer Corps 2. Enfin ! Après 9 ans de développement, le jeu est donc disponible sur PC. Pour rappel, il s'agit d'un wargame au tour par tour.Dans le jeu, vous allez prendre le contrôle de la Wehrmacht, depuis l'invasion de la Pologne en 1939 jusqu'à Berlin en 1945.Les fans de jeux de stratégie et de wargames pourront retrouver quasiment 500 modèles de véhicules en 3D, détaillés sur le moteur Unreal. Plus de 1000 types d'unités sont proposés, 61 scenarii en campagne solo, des cartes aléatoires proposées en multijoueur ou en solo...Le jeu est proposé à 39,99 €.