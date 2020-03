- TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 est disponible

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On va déchirer le frein...

Vincent, qui a été à deux doigts de devenir pilote de motos professionnel, et quand on dit à deux doigts, en fait, on devrait dire à un doigt, parce qu'il en a perdu un lors d'une chute, ce qui a mis fin à sa carrière, est sur le test de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2.Cette course mythique date de 1907 et e déroule sur un tracé de 61 Km sur l'île de Man, avec au menu plus de 260 virages à négocier à des vitesses folles.Le jeu, édité par Nacon (Big Ben Interactive) et développé par KT Racing, vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One.