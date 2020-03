Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 21 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tomb Raider offert !

Genital Tousting est à -69% soit 2,17 €

BroForce est à -75% soit 3,49 €

Enter the Gungeon est à -50% soit 7,49 €

Gris est à -50% soit 8,49 €

Restez chez vous. Et les sites font tout pour ça. La preuve, même Steam se met à offrir des jeux pour vous occuper. Et non des moindres ! Tomb Raider et Lara Crof & the Temple of Osiris sont proposés gratuitement ce week-end !Faites-vous plaisir, ou alors craquez sur les soldes du week-end. Il y en a pas mal et surtout, quelques bons petits jeux à prix très intéressants.Voici les soldes sur Steam pour ce week-end :Les jeux Devolver sont en soldes :Et bien d'autres encore...