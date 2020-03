(TEST) Doom Eternal (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Vendredi 20 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'enfer

Après avoir redoré le nom de la licence lors de son reboot en 2016, Doom revient avec un nouvel opus : Doom Eternal. Plus violent, plus sanglant, plus oppressant, plus rythmé... mais aussi plus difficile.Un vrai challenge dans un monde dévasté où les démons ont pris place.Vous allez en chier. Mais c'est bon !