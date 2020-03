Publié le Samedi 21 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous aviez autre chose à faire ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Nous sommes tous chez nous à nous morfondre, alors que le beau temps est revenu... et forcément, il faut trouver de quoi s'occuper.Personnellement, ici, je suis sur Doom, sur Paper Beast et sur Moons of Madness. Même si je ne rate jamais l'occasion de lancer une petite partie de Colonization. Parfaitement.Entre les soldes monstrueuses et les jeux gratuits, vous avez sans doute fort à faire niveau jeu vidéo, non ?Alors, dites-nous...