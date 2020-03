- La-Mulana 1 & 2 : jeux de plateformes rétro sur PS4, Xbox One et Switch

Publié le Lundi 23 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

La Mulana 1 & 2 sont des jeux de plateformes inspirés de l'univers d'Indiana Jones et sortis sur PC en 2005 et 2018. Ils viennent de sortir sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, en version remasterisée.Façon jeux de plateformes rétro que l'on pouvait retrouver à l'époque du MSX, voire de la NES, ils vous mettent dans la peau d'archéologues qui vont devoir déjouer des pièges et affronter des ennemis, au milieu de ruines antiques pleines de trésors à découvrir.Exigeants, difficiles, ils offrent un challenge relevé et ne sont pas à mettre entre toutes les mains, loin de là.Dans le premier jeu, vous incarnez l’archéologue Lemeza Kosugi qui tente de mettre la main sur le Trésor Secret de la Vie. Dans le second, vous incarnez sa fille, Lumisa, bien décidée à retrouver votre père disparu dans les ruines légendaires de La-Mulana.On vous le conseille, en tout cas. Si vous vous sentez capables.