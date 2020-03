- L'Edito du dimanche

Publié le Dimanche 22 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.

Mardi 17 mars : Confinement jour 1

Mercredi 18 mars : Confinement jour 2

Jeudi 19 mars : Confinement jour 3

Vendredi 20 mars : Confinement jour 4



Samedi 21 mars : Confinement jour 5

Dimanche 22 mars : Confinement jour 6

7h52Ça y est, nous y sommes. Le Président a décrété un confinement avec des autorisations de sortie exceptionnelles. Nous sommes en guerre. Ce sont ses mots.Personnellement, je me suis préparé toute ma vie pour ce genre de situation : j’ai vu tous les Mad Max, j’adore les univers post-apocalyptiques et j’enseigne même cette matière. Bref, la survie, c’est mon truc. Le confinement ? Même pas peur.10h38Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.11h42Le plafonnier de ma cuisine vient de cramer, mon grille-pain a cassé et mon bureau n’a pas de porte. L’Apocalypse est vraiment en train d’arriver, en fait.14h28Je décide d’aller faire des courses, parce que je n’ai pas eu le temps ce week-end et que, force est de constater que les placards sont vides. Et qu’il y a plus de bouches à nourrir que d’habitude. Et que ça me permettra de prendre l’air.15h12C’est la jungle, dehors. Le rayon de pâtes et de riz a été balayé par un tsunami. M’en fous, j’suis italien, j’ai toujours une réserve de pâtes chez moi. Le rayon des œufs est vide. Les rayons boîtes de conserve, pain de mie, papier toilette et lingettes désinfectantes ont été pris d’assaut. J’ai récupéré un dernier pain de mie oublié au fond d’un rayon, tout en bas et en voyant ça, un petit vieux a voulu me mordre pour que je lui donne. Même le rayon crème fraîche est dévasté. Les gens vont passer leur confinement aux chiottes en bouffant des pâtes carbonara. 15h13Alors que merde, y’a pas de crème fraîche dans les carbonaras.16h28Ma femme me demande pourquoi j’ai acheté encore des couteaux. En fait, elle est nulle en survie. Heureusement que je suis là.16h32Mes filles me demandent pourquoi je n’ai pas acheté de bonbons et de chocolats. Quand je leur réponds que Mad Max, il ne mange pas de bonbons ni de chocolat, j’ai le droit à un regard entre incrédulité, mépris et haine.22h38Quand j’ai suggéré de définir des heures de garde, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.12h38J’ai passé toute la matinée dans ma cave à chercher des outils susceptibles de nous aider, ou à en créer d’autres. Bon, j’avoue, niveau fabrication d’arc, je suis nul. Et puis un élastique de slip pour faire la corde, c’était moyen comme idée. Par contre, une chambre à air, un bout de bois et hop, j’ai réussi à construire quatre lance-pierres. Ça marche vachement bien. Et de toute manière, la voisine d’en face est chez ses enfants sinon elle se serait rendu compte qu’elle avait trois carreaux de cassés.15h16Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.17h29Essayez d’expliquer à des gamines que ce n’est pas parce qu’elles sont à la maison qu’il s’agit de vacances, et que de toute manière, vous l’avez vu où la mer et peut-être que dehors il fait 19°C mais non, on ne va pas voir les copines, on est en confinement, bordel.18h26Je fais des pâtes. Comme tout le monde. A la Carbonara. Sans crème fraîche, merde à la fin.22h48Quand j’ai suggéré de définir des heures de garde, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.9h33 Va falloir que j’adapte mon cours sur la survie. Même en tant que spécialiste, j’avoue que je découvre des trucs auxquels je ne m’attendais pas. Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.11h29On va rapidement manquer de viande. Et pour survivre, il nous faut des protéines. J’ai décidé d’appâter les chats du quartier et les shooter au lance-pierres. En plus, j’ai récupéré des billes d’acier de vieux roulements que j’avais gardé « au cas où ».12h05A deux centimètres près, je l’avais. Mais il a bougé la tête au dernier moment. Résultat, la bille a traversé son oreille, a rebondi par terre et est allée exploser la fenêtre de la voiture de mon voisin.Résultat, ma femme me traite de malade, mes filles me traitent de tueur. Elles sont vraiment nulles en survie. En plus, elles m’ont confisqué mon lance-pierres.12h06M’en fous, j’en ai trois autres.17h36Confinement ou pas, Macron n’a pas à supporter deux petites connasses qui chantent du Sniper ou du Billie Eilish à longueur de journée. J’ai besoin d’aller faire un tour. Ma femme décide de m’accompagner pour prendre l’air. Elle m’oblige toutefois à retirer les branches et les feuilles que j’avais collées sur mon blouson pour le camouflage. Elle est vraiment, mais vraiment nulle en survie.22h58Quand j’ai suggéré de définir des heures de garde, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.10h24Après avoir découpé de vieux t-shirts en petits carrés réutilisables et sur le point de m’attaquer aux rideaux, ma femme m’explique que c’est très con, parce qu’on a toujours deux paquets de papier toilette d’avance dans la buanderie et que, donc, on n’est pas près de tomber en rade. Je réponds que ça peut servir de bandages aussi. Mais il nous reste des pansements, donc ça ne sert toujours à rien.11h38Ma femme me demande si je peux aller chercher du pain à la boulangerie. Et de la brioche. Et pourquoi pas un dessert pour remonter le moral de tout le monde. Quand elle me voit mettre la feuille de boucher dans ma ceinture, mon lance-pierres dans ma poche et mon flingue airsoft dans mon sac à dos, elle m’explique que finalement, elle va y aller à ma place.12h07Elle est partie sans arme. J’ai peur que ma femme ne soit plus de ce monde. J’explique à mes filles, en larmes, que leur maman est morte.12h09Ma femme est revenue en expliquant qu’il y avait un peu de monde et que ça prend plus de temps que d’habitude, mais c’est bon, elle a tout. Moi, je reste persuadé qu’elle a juste eu beaucoup de chance de s’en sortir. Parce que faut dire ce qui est, elle est nulle en surive : elle n'a même pas emmené le moindre petit canif.15h13Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.23h08Quand j’ai suggéré de définir des heures de garde, ma femme et mes filles m’ont juste répondu un « t’es trop con » et sont parties se coucher.07h29 Je me suis levé avant tout le monde pour être tranquille et j’ai pu me préparer comme j’ai voulu avant de partir au marché. Un petit marché en plein air, avec très peu de monde, donc capable de ne pas contrevenir aux règles sanitaires imposées.08h16En fait, ce sont tous les gens qui sont nuls en survie. J’ai shooté un chien au lance-pierres et bien croyez-le ou non, mais le mec qui l’avait au bout de la laisse n’a jamais voulu que je l’achève au couteau et qu’on se partage la viande.09h33J’ai acheté des brocolis. Et des haricots verts. Et des épinards frais. Et du fenouil. Et des panais. Et du potimarron. Mais pas de pommes de terre. HA HA HA ! Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados et n’a jamais eu besoin de trouver un moyen de se venger.14h16Ma femme cherche depuis dix minutes son taille haie pour s’occuper du jardin. Le temps que je le détache du manche à balais et je lui rends. C’est con, ça faisait quand même une belle lance.20h00Mes filles m’expliquent que pour afficher son soutien au personnel hospitalier, ce qu’il faut, c’est faire du bruit en applaudissant, mais que faire l’hélicobite sur son balcon, ça ne marche pas. Franchement, les français ont un manque d’imagination consternant.23h18Quand j’ai suggéré de définir des heures de garde, ma femme et mes filles m’ont juste répondu un « t’es trop con » et sont parties se coucher.06h55Je me suis levé tôt pour partir à la chasse. Sauf que ma femme m’a caché tous mes couteaux. Finalement, je retourne me coucher.10h22Ouais enfin Mad Max, il n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.