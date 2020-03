- Ubisoft propose des jeux gratuits pour lutter contre le confinement

Publié le Lundi 23 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Nous sommes tous des enfants de lumière

Ce week-end, Assassin's Creed Odyssey était gratuit sur PS4, PC et Xbox One. L'occasion de jouer au jeu complet, sans restriction, pendant quelques jours.Du 24 au 28 mars, c'est Child of Light qui sera proposé sur PC, via Uplay, en téléchargement gratuit. Et ce ne sera pas juste un cadeau temporaire. Le jeu, une fois téléchargé, sera à vous. C'est cadeau. Pour vous aider à supporter le confinement et arrêter de vouloir frapper votre femme, vos enfants, votre chien et même votre poisson rouge.Les Lapins Crétins : Apprends à Coder est également disponible gratuitement. Il s'agit d'un petit outil pour apprendre les concepts du codage dans un jeu.Pour tout savoir sur les jeux gratuits, rendez-vous sur le site https://free.ubisoft.com/