Monster Hunter World: Iceborne sort sa troisième mise à jour

Publié le Mardi 24 mars 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

La troisième mise à jour gratuite pour Monster Hunter World: Iceborne est désormais disponible sur consoles PS4 et Xbox One et le sera prochainement sur PC.Au menu, de nouveaux réglages et un nouvel évènement saisonnier.De nouveaux challenges sont également proposés avec notamment le Rajang Orange et la variante Brachydios Tempête, deux nouvelles rencontres pour les chasseurs.De nouvelles skins sont également disponibles pour les armes, sans changement de statistiques de celles-ci.Enfin, un nouveau festival, disponible dès aujourd'hui (le 8 avril sur PC) est disponible : le nouvel événement saisonnier de Seliana, le Festival de la Floraison.Les développeurs vous expliquent ça dans un carnet.