La Fnac offre 500 livres numériques gratuits

Publié le Mardi 24 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le confinement va être si long que ça ?

Entre deux parties de jeux vidéo, prenez un bon bouquin. Et si vous n'avez pas ce qu'il faut ou n'avez pas envie de relire les différents ouvrages qui composent votre pauvre bibliothèque, voire si le dernier bouquin que vous avez acheté (et lu) est Oui-Oui va sniffer de la coke ou encore Barbapapa fait une tournante avec Barbamama, sachez que la Fnac vous offre une solution sympathique. 500 livres au format numérique sont proposés gratuitement par le site.Vous trouverez de nombreux bouquins, de nombreux genres, de nombreux auteurs.Du classique, du moins classique, du pas classique du tout...Des livres de cuisine, des livres de psychanalyse, des romans de gare, des romans à l'eau de rose, des romans policiers, des livres fantastiques (trop peu malheureusement)...Conan Doyle (Sherlock Holmes), Jules Verne, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Emily Bronte (Les Hauts de Hurle-vent), Rudyard Kipling (Le livre de la Jungle), Jack London (L'appel de la forêt), Emile Zola, Herman Melville (Moby Dick), Stendhal, Mark Twain (Tom Sawyer), Alexandre Dumas Père, La Comtesse de Ségur, Bram Stoker (Dracula), Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac), Robert Louis Stevenson (Dr Jekyll & Mr Hyde), Flaubert, Tolstoï, Kafka, Dostoïevski, Jean de la Fontaine...Il y a vraiment de quoi se faire plaisir et compléter votre collection.Notez qu'on trouve d'autres petites choses du genre le Kama-Sutra, ou des BD érotiques pour adultes.Pour tous les goûts, on vous dit !