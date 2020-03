Albert Uderzo est mort. Astérix et Obélix sont orphelins.

Publié le Mardi 24 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et nous aussi, quelque part...

Albert Uderzo, l'un des deux papas d'Astérix et Obélix (preuve qu'un couple d'hommes peut accoucher de chefs d'oeuvre) nous a quitté.Aucun rapport avec le Coronavirus. Il est décédé dans son sommeil, d'une crise cardiaque, à l'âge de 92 ans.Il laisse une oeuvre intemporelle, magistrale, qui est désormais inscrite dans le patrimoine national et est tellement énorme et populaire que même Christian Clavier n'a pas réussi à le tuer.On ne le remerciera jamais assez d'avoir bercé notre enfance. Et notre adolescence. Et notre vie d'adulte...