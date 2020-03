- Paper Beast, le nouveau jeu d'Eric Chahi, est disponible

Publié le Mercredi 25 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Je rêvais d'un autre monde...

Eric Chahi, à qui l'on doit les exceptionnels Another World ou Heart of Darkness (à quand une version remastered de cette merveille ?) vient de sortir Paper Beast, un jeu destiné au PS VR. Le jeu est disponible au prix de 29,99 €.Le jeu est une plongée dans un monde poétique, que vous allez explorer. Chacun de vos actes aura une influence sur votre environnement, sur la faune et la flore.Dans ce "god-game", vous jouerez avec le terrain, l'eau, les créatures, les plantes, et suivrez l'évolution de chaque espèce...Vincent est sur le test et nous l'a promis avant la fin de la semaine. Si ce n'est pas le cas, je vous publie son numéro de téléphone dans le prochain édito.