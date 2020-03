Holmgang, le successeur de Castlevania Lords of Shadow ?

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On donne des sous ?

Zerouno Games est un nouveau studio composé d'anciens développeurs qui ont travaillé sur Castlevania, Halo ou Red Dead Redemption 2, venus tout droit de chez Rockstar, EA, 343 Industries ou encore Mercury Steam. Ils développent actuellement Holmgang : Memories of the Forgotten, qu'ils présentent comme la suite spirituelle de Castlevania : Lords of Shadow.Ce RPG action-aventure en 3D vous entraîne dans le monde de Dracorum. Après la mort du roi Haziel de Draken, son fils Hazulem se proclame Empereur du monde entier et envoie son armée de démons annexer les autres terres. Les rois de Draconia et Koricoh et la princesse Hazulka, soeur d'Hazulem, prennent les armes...Alors que la princesse est kidnapée, vous allez tenter de la sauver. Et de sauver le monde au passage. Vous incarnerez 3 personnages : Kandar, Valentia et Tatsu, trois héros avec chacun leurs caractéristiques.Le jeu s'offre un Kickstarter . On vous laisse y déposer quelques piécettes pour soutenir le projet.