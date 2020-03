- Moons of Madness : l'horreur débarque sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 25 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Moons of Madness vient de sortir sur PS4 et Xbox One. Déjà disponible sur PC depuis le mois d'octobre, le jeu se déroule dans le même univers que The Secret World.Il s'agit d'un jeu d'horreur combinant des éléments de Lovecraft et l’exploration de Mars. Vous incarnez Shane Newehart, ingénieur en chef d'un centre de recherche sur la planète rouge. Et vous n'êtes pas seul. Une créature rode...On est sur le test, on vous en reparle très très vite.