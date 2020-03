One Piece Pirate Warriors 4 sort demain

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Nouveau jeu basé sur le Shonen One Piece, One Piece Pirate Warriors 4 suit l'arc de Whole Cake Island qui oppose Luffy à Big Mom.Le jeu permet d'incarner plus de 40 personnages tels que Luffy, Jinbei, Sanji et sa soeur Reiju, Katakuri, Big Mom ou Kaido. Plus d'une centaine de quêtes annexes sont prévues, un mode Histoire...Le jeu sort demain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.