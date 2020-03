Iron Danger : un nouveau RPG dispo sur Steam et Gog

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Du temps, on en a...

Iron Danger est un jeu signé Daedalic Entertainment et Action Squad Studios. Il s'agit d'un RPG tactique basé sur la manipulation du temps.Le jeu prend place dans un univers d’heroic-fantasy, imprégné de magie et inspiré par la mythologie nordique, avec une touche de steampunk. Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam et Gog.com.L'histoire commence alors qu'un petit village est envahi par une armée nordique. L'héroïne, Kipuna, est blessée. Elle est sauvée par une mystérieuse créature cristalline, qui lui donne alors le pouvoir de manipuler le temps...On vous en reparle bien vite.