- The Persistence : l'horreur débarque le 21 mai

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Dans votre salon, tout le monde vous entendra crier

Développé par le studio anglais Firesprite, The Persistence est un jeu de type survival-horror qui a été annoncé sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La date de sortie vient d'être révélée : il s'agira du 21 mai prochain.Dans le jeu, vous allez explorer un vaisseau spatial en perdition, en l'an 2521. Tous les colons qui y habitaient ont disparu...Plus que de découvrir ce qui a bien pu leur arriver, vous allez surtout devoir survivre aux horreurs qui hantent désormais les lieux... Le jeu proposera un mode VR sur PS4. Il proposera également des éléments de Rogue-like, à savoir la nécessité de recommencer à chaque mort et des niveaux alératoires.Le jeu sera vendu 24,99 €.