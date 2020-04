- Uragun : Shoot'em up avec des robots de combat

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mech, t'as pas cent balles ?

L'homme contre la machine est au coeur de l'histoire d'Uragun, un shoot en vue de dessus, présenté comme "hardcore" par son studio de développement Kool2Play.Le joueur va évoluer dans des paysages urbains : New York, Londres, Berlin, Moscou, Pékin et Varsovie. Il va piloter des mechas, et tenter de sauver l'humanité d'une éradication totale.Plusieurs sortes de machines seront pilotables et surtout, avec plusieurs types de techniques de combat : hammerjump (saut pour tout écraser en retombant), Railgun (rayon laser), Orbital Strike (rocket lancée depuis une station orbitale), Minefiled (champ de mines) ou Killng Dash (glissade meurtrière).Sortie en accès anticipé prévue pour début 2020. Le jeu est annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour le milieu de l'année prochaine. En attendant, une nouvelle vidéo a été publiée :