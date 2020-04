PUBG : La saison 7 est lancée

Publié le Jeudi 23 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

La carte Vikendi revisitée

La mise à jour 7.1 de PUBG permet le lancement de la saison 7 du jeu. Disponible dès à présent, cette mise à jour remanie notamment la carte Vikendi.Ainsi, des trains faisant le tour de l'île sont ajoutés, et des endroits phares de la carte ont été transformés, comme le Cosmodrome et le Parc d'attraction. Le but est de changer la manière dont les joueurs abordent ces endroits lors des affrontements.Enfin, notez qu'un système d'authentification à deux facteurs sur PC, pour limiter les risques de piratage de compte, a été mis en place et que le système anti-triche est amélioré.Les notes de mise à jour sont disponibles ici